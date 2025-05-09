جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن مقتل 856 جنديا له منذ بداية الحرب في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين أحدهما من كتيبة الهندسة والآخر من لواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا إنه في الحدث الأول الذي قتل فيه الجندي "يشاي أورباخ، أصيب جندي من كتيبة الهندسة بجروح خطيرة، وفي الحدث الثاني الذي قتل فيه الجندي "يام فريد"، أصيب ضابط في لواء غولاني، وضابط في كتيبة الهندسة 605، وجندي في كتيبة الهندسة 605، بجروح خطيرة.

وبدورها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، تفاصيل الحادثين اللذين وقعا في رفح يوم أمس، موضحة أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا قذيفة RPG على مبنى كانت فيه قوة إسرائيلية بهدف تحديد فتحة نفق، وبعد إطلاق الصاروخ انهار المبنى على الجنود.

وأضافت الإذاعة: "نتيجة لانهيار المبنى، قتل الجندي يشاي أورباخ وأُصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 605 - أحدهما بجراح خطيرة والآخر بجراح متوسطة".

وفي حدث آخر، أطلق مسلحون فلسطينيون قذيفة مضادة للدروع على قوة من وحدة الاستطلاع غولاني وكتيبة الهندسة 605.

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