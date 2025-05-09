خطيب الجمعة في طهران:الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت إلى حصن منيع في ظل حكم ولاية الفقيه

وأوضح آية الله خاتمي : منذ 47 عاما، تم إيقاف العدو خلف الحدود بهذه الولاية، وهذه الولاية هي امتداد لنفس مسار الرسول الأكرم (ص)، واليوم، الجمهورية الإسلامية في ظل ولاية الفقيه هي حصن حصين لم ولن يرتكب الأعداء فيه أي خطأ.

وتابع : إن ترامب، بادعائه تغيير تسمية الخليج الفارسي، أثار غضب جميع الإيرانيين ضده، بمن فيهم الثوريین وغير الثوريين،ث، وهذا دليل على حماقته، مردفا : عندما رأى أن هذا الأمر قد أثار الاستياء نفى ذلك في عالم الكفر، ولكن كل هذه الأمور هي اختبار لهم، ويريدون أن يروا مدى حساسيتنا.

واستطرد خطيب الجمعة قائلا : يجب أن يعلم السيد ترامب أن المتدينين يقفون إلى جانب القيم الوطنية بنفس القدر الذي يقفون به إلى جانب القيم الإسلامية، كما وقفوا خلال ثماني سنوات في الحرب المفروضة.

وأشار آية خاتمي إلى الموقف الذي يجب أن يتخذه الجيران الجنوبيون في هذا الشأن، قائلا : نتوقع من جيراننا أن يتدخلوا في هذا الأمر، وأن يقولوا لترامب إننا لا نوافق على هذه الأخطاء، وإن هذا الخليج كان وسيكون دائما الخليج الفارسي.

وأكد أن الأعداء يستغلون كل فرصة لنشر الشائعات، قائلا : على سبيل المثال، قيل عن حادثة ميناء الشهيد رجائي إنهم كانوا يقومون بعمل عسكري، وهذا كذب. ووفقا لتصريحات المسؤولين، لم تكن هناك حاجة للقيام بعمل عسكري هناك مطلقا.

اليمنيون ليسوا قوة تابعة لأحد وهم يقومون بواجبهم

وفي إشارة إلى الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قال آية الله خاتمي: خلال هذه الفترة استشهد 117 مدنيا وأصيب 231 مدنيا، لكن أميركا تترك اليمن مهزومة، لأن اليمنيين أسقطوا عشرات الطائرات الأميركية بدون طيار وطائرتين من طراز إف-18.

وأضاف: إن هؤلاء اليمنيون لیسوا قوة بالوكالة. إنهم يقومون بواجبهم، والقوة العميلة الوحيدة هي النظام الصهيوني ونتنياهو المجرم.

وأوضح: لكن ترامب ونتنياهو، من باب عجزهما، يهاجمان إيران، في حين أن إيران لا تحتاج إلى قوة بالوكالة، وإذا قررت يوما ما، فسوف تهاجمكم بنفسها في الوقت المناسب.

وتابع قائلا: لكن مسؤولين عسكريين وقائد الحرس الثوري الإيراني هددوا فعليا بأنه إذا استمروا في ارتكاب الأخطاء فإننا سندمر كل قواعدهم في المنطقة. لأننا نملك القوة اللازمة، ولكن إيران تصرفت على أساس العقل والحكمة.

وقال آية الله خاتمي: إن اليمنيون ضربوا مطار بن غوريون الدولي ونحن نحيي حماسهم.

يجب على الدول العربية قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

وفي إشارة إلى أكثر من عام من استشهاد الشعب الفلسطيني في غزة على يد الکیان الصهيوني، قال آية الله خاتمي: حتى الآن، استشهد أكثر من 50 ألف شخص على يد الاحتلال الصهيوني في غزة، وأصيب مئات الآلاف، ونزح الملايين. لقد لجأ الاحتلال الصهيوني المجرم في الآونة الأخيرة إلى سلاح الجوع والعطش، ولكن أقول للدول الإسلامية والعربية: أين غيرتكم؟

وأضاف آية الله خاتمي: بعض الدول العربية لم تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني حتى الآن، في حين يجب عليها أن تخجل وتقطع علاقاتها مع الاحتلال.

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