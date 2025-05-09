٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85827671
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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السفارة الإيرانية في الفاتيكان تهنئ البابا الجديد "روبرت فرانسيس بريفوست" بانتخابه

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85827671
السفارة الإيرانية في الفاتيكان تهنئ البابا الجديد "روبرت فرانسيس بريفوست" بانتخابه

طهران/ 9 أيار/مايو/إرنا- أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الفاتيكان رسالة تهنئة بمناسبة انتخاب الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست"، بابا جديدا ورئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وجاء في الرسالة التي نشرت نسخة منها على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي: "هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست"، بمناسبة انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم، وتأمل أن نشهد خلال قيادة البابا الجديد جهودا مكثفة للحوار والتقارب بين الأديان ونشر السلام والعدالة الاجتماعية والقضاء على الظلم والاستبداد في العالم.

وأصبح الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست (69 عاماً) أمس الخميس، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، واختار اسم ليون الرابع عشر.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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