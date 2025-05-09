السفارة الإيرانية في الفاتيكان تهنئ البابا الجديد "روبرت فرانسيس بريفوست" بانتخابه

وجاء في الرسالة التي نشرت نسخة منها على منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي: "هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست"، بمناسبة انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم، وتأمل أن نشهد خلال قيادة البابا الجديد جهودا مكثفة للحوار والتقارب بين الأديان ونشر السلام والعدالة الاجتماعية والقضاء على الظلم والاستبداد في العالم.

وأصبح الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست (69 عاماً) أمس الخميس، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، واختار اسم ليون الرابع عشر.

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