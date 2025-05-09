وزير الخارجية الإيراني يهنئ البابا الجديد

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "عراقجي" بعث ببرقية إلى البابا "ليون الرابع عشر"، الزعيم الجديد للمسيحيين الكاثوليك في العالم، ضمنها تقديره للبابا فرنسيس الراحل، معربا عن أمله في أن يكون انتخابه فرصة سانحة لتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية وصون السلام والهدوء.

وكتب وزير خارجية الإيراني مخاطبا بابا الفاتيكان الجديد : أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة انتخاب سيادتكم زعيما للمرة السابعة والستين بعد المائتين للكاثوليك في العالم".

وتابع : في زمن يعاني فيه العالم على نحو غير مسبوق من الظلم والفقر وعدم المساواة والحروب وإراقة الدماء، فإن التوجه الدولي نحو انتخاب البابا الجديد يشير إلى أمل وتوقع عام لدور الدين والتعاليم الدينية في صون القيم الإنسانية والأخلاقية السامية ومنع هيمنة الرذائل الأخلاقية على المجتمع البشري.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار نهجها المبدئي القائم على إعلاء الأخلاق والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته في جميع أنحاء العالم، لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز الحوار بين الأديان والسعي لتحقيق السلام والأمن في العالم ومواجهة العنف والظلم والجور والاستبداد؛ منوها باستعداد بلاده التام على تبادل للأفكار وتضافر للجهود والتعاون مع الفاتيكان في هذا المجال.

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