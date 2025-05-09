استشهاد مقاومين اثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان شهودا افادوا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت منزلا في منطقة عين قيقوب في شارع المي شرق نابلس، وأطلقت عدة قذائف “أنيرجا” تجاهه، وسط اشتباكات ووصول مزيد من التعزيزات العسكرية، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وأكدت مصادر محلية استشهاد القائد في كتيبة جنين “نور عبد الكريم البيطاوي” والشاب حكمت عبد النبي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس، بأن طواقمها انتشلت أشلاء شهيدين من داخل البيت المحاصر في نابلس.

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