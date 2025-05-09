٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85827919
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استشهاد مقاومين اثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ م
رمز الخبر: 85827919
استشهاد مقاومين اثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- استشهد مقاومان بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً – مساء الجمعة- مع قوات الاحتلال الصهيوني التي حاصرتهما في منزل بمنطقة عين كاكوب قرب حي المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس.

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان شهودا افادوا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت منزلا في منطقة عين قيقوب في شارع المي شرق نابلس، وأطلقت عدة قذائف “أنيرجا” تجاهه، وسط اشتباكات ووصول مزيد من التعزيزات العسكرية، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وأكدت مصادر محلية استشهاد القائد في كتيبة جنين “نور عبد الكريم البيطاوي” والشاب حكمت عبد النبي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس، بأن طواقمها انتشلت أشلاء شهيدين من داخل البيت المحاصر في نابلس.

انتهى ** 2342

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