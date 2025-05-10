١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85827998
T T
٠ Persons

سمات

القسام تبث مشاهد كمين ضمن عمليات أبواب الجحيم في رفح

١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١٥ ص
رمز الخبر: 85827998
القسام تبث مشاهد كمين ضمن عمليات أبواب الجحيم في رفح

طهران / 10 ايار/مايو/ارنا- بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من كمين مركب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات “أبواب الجحيم”.

ووفق المقطع، فإن المشاهد التي أظهرها هي للكمين رقم 2 من السلسلة وتضمنت اشتباكات مع جنود الاحتلال في محور التوغل شرق مدينة رفح، جرت يوم الأربعاء الموافق 7 مايو/أيار الجاري.

وفي بداية الفيديو، قال قيادي ميداني في القسام “فلتفتح أبواب الجحيم على مصرعها”، مع مشاهد من المقطع السابق الذي بثته الكتائب الأربعاء الماضي.

تلا ذلك مشاهد أظهرت منطقة الكمين وتفاصيله المختلفة “دوار المشروع -شارع صلاح الدين- موقع الكتيبة الشرقية-محور التقدم من موراج باتجا-منطقة المقتلة”.

وبشأن تفاصيل العملية، قالت القسام: إن الكمين المركب بدأ باستهداف الطابق الأرضي لمنزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعدد من القذائف المضادة للتحصينات والدروع ثم الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة.بعدها، تراجع مقاتلو القسام لعين نفق حيث استدرجوا جنود الاحتلال لمقتلة تم تجهيزها بعدد من العبوات الناسفة، وفور وصولهم تم تفجير العبوات وإيقاعهم بين قتيل وجريح، حسب المقطع.

ووثقت المشاهد دخول مسيّرة إسرائيلية وكلاب بوليسية للتأكد من خلو المكان من المقاومين، قبل وصول القوة الإسرائيلية إلى مكان الكمين، وكان عددهم 9 جنود، حيث تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وسط تكبيرات مقاتلي القسام.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .