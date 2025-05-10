مسؤول بعثة الحج الايرانية: السعودية تعتبر الحجاج الإيرانيين أفضل قدوة للعالم الإسلامي

وقال حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، قبل مغادرته إلى الديار المقدسة في تصريح لوكالة "ارنا" في مطار "الإمام الخميني (رض)": "بناء على ذلك، فاننا نطلب من حجاجنا هذا العام ايضا أن يكونوا أفضل قدوة للعالم الإسلامي من خلال مراعاة القوانين واحترام البلد المضيف".

وأضاف: "إن أحد أهم أسباب تقديم الحجاج الإيرانيين كقدوة خلال موسم الحج هو التزام حجاج بلادنا واحترامهم للتعليمات التي تصدرها المملكة العربية السعودية للحجاج".

وأكد أنه على الحجاج السعي إلى الوحدة الإسلامية، وقال: "أيام الحج تعتبر من الأيام الحساسة في العالم الإسلامي عندما يسعى الأعداء إلى إثارة الفرقة وزعزعة السلام، خاصة في المنطقة، وعلى الحجاج الحذر من أي سلوك مثير للفرقة".

وتابع ممثل قائد الثورة الإسلامية في شؤون الحج والزيارة، في إشارة إلى مظلومية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، قائلاً: "إن علم فلسطين مرفوع ويتألق بقوة في العالم".

وقال: "هذا العام سيتوجه 85750 حاجاً إلى الديار المقدسة من مختلف مطارات البلاد لأداء مناسك الحج".

وصرح رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين: إن الرحلات الجوية لحجاج بلادنا بدات في 5 ايار/مايو وتستمر حتى 31 منه.

وأوضح أن نحو 4600 حاج يتم نقلهم يوميا عبر نحو 20 رحلة، 80% منها بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية من مختلف مطارات البلاد و20% بواسطة الخطوط الجوية السعودية "ناس" عبر مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد.

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