توسيع التعاون الثقافي الايراني-العراقي في مجال الطباعة والنشر

وعن حضور وزير الثقافة والسياحة العراقي "أحمد فكاك البدراني" في معرض طهران الدولي للكتاب،صرح المدير العام لدائرة الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس زارع" لإرنا،ان الهدف من هذا اللقاء والزيارة هو تعزيز التعاون الثقافي بين إيران والعراق، لافتا الى ان هناك امكانيات كثيرة لتوسيعه.

واضاف زارع انه وفي غرفة الطباعة الايرانية المخصصة في المعرض،يتم التركيز على محورين رئيسيين: الأول هو زيارة خط الإنتاج والثاني هو عرض قدرات التصدير لصناعة النشر، موضحا انه وبناء على ذلك، تم ايلاء العراق اهتماما كضيف خاص في معرض طهران السادس والثلاثين للكتاب.

وبالاشارة الى حجم التبادل التجاري بين البلدين،افاد المدير العام لدائرة الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي بأن الهدف من هذا اللقاء والزيارة هو تعزيز التعاون الثقافي بين إيران والعراق، لافتا الى ان هناك امكانيات كثيرة لتوسيعه.

وتابع زارع : تركز مشاركتنا في معرض طهران الدولي للكتاب بشكل أساسي على تعريف الجمهور بخط إنتاج الكتب الرقمية وطباعة الأوفست (Offset printing)، كما تم إيلاء اهتمام خاص لقدرات التصدير في هذا القطاع.

والجدير بالذكر ان فعاليات معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب انطلقت يوم الاربعاء، بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي " عباس صالحي" وجمع من مديري قطاع الكتب والنشر.

وتقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

كما يقام هذا الحدث أيضا افتراضيا على الموقع التالي book.icfi.ir.

انتهى**ر.م