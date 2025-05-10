١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٠ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85828110
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المقاومة الفلسطينية تنعى قائدا بكتيبة جنين وتدعو للتصعيد ضد الاحتلال

١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٠ ص
رمز الخبر: 85828110
المقاومة الفلسطينية تنعى قائدا بكتيبة جنين وتدعو للتصعيد ضد الاحتلال

طهران/ 10 ايار/مايو/ارنا-نعت فصائل المقاومة الفلسطينية القيادي نور البيطاوي الذي استُشهد هو والمقاوم حكمت عبد النبي بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بعد حصارهما داخل منزل شرقي نابلس، داعية شباب الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة وضرب المحتل بعمليات "نوعية ومؤلمة".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان: إن البيطاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، استشهد أمس الجمعة في "مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال" بنابلس أثناء مطاردته ومحاصرته.

وأضافت: "إننا إذ نعتز باستشهاد قادتنا ومجاهدينا دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود شعبنا في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم.. فإننا نؤكد أننا، مع كل قوى المقاومة في شعبنا، مستمرون في مواجهة هذا الإجرام حتى رد العدوان".

ووُصف البيطاوي بأنه أبرز المطلوبين لدى قوات الاحتلال  الإسرائيلي، التي سعت لاغتيال قيادات المقاومة في مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

انتهی**1426

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