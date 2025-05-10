المقاومة الفلسطينية تنعى قائدا بكتيبة جنين وتدعو للتصعيد ضد الاحتلال

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان: إن البيطاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، استشهد أمس الجمعة في "مواجهة بطولية مع قوات الاحتلال" بنابلس أثناء مطاردته ومحاصرته.

وأضافت: "إننا إذ نعتز باستشهاد قادتنا ومجاهدينا دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود شعبنا في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم.. فإننا نؤكد أننا، مع كل قوى المقاومة في شعبنا، مستمرون في مواجهة هذا الإجرام حتى رد العدوان".

ووُصف البيطاوي بأنه أبرز المطلوبين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سعت لاغتيال قيادات المقاومة في مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

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