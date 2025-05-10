جابري أنصاري يتوجه الى الدوحة للمشاركة في مؤتمر الحوار الإيراني–العربي

غادر المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) حسين جابري انصاري ، طهران صباح اليوم السبت 10 ايار/مايو إلى الدوحة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وخلال زيارته هذه، سيشارك انصاري في الدورة الرابعة لمنتدى الحوار الإيراني–العربي، الذي يعقده المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني ومركز الجزيرة للدراسات.كما انه سيزور مجموعات الجزيرة الإعلامية وسيبحث ويتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في هذه المجموعة الإعلامية حول التعاون المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) حسين جابري انصاري ، نظيره القطري خلال زيارته لوكالة الأنباء القطرية، وسيوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكالة الأنباء القطرية الرسمية.

تجدر الاشارة الى ان فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار الإيراني–العربي ، تنطلق مساء اليوم، وتفتتح بكلمات لوزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية "كمال خرازي"، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية "محمد بن عبد العزيز الخليفي"، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق روتانا في الدوحة.

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