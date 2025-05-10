بري: التطبيع مع "إسرائيل" خيانة وصبرنا هو سلاحنا

ونقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" عنه تأكيده أن "إسرائيل" من خلال تكثيف اعتداءاتها العسكرية الأخيرة، تحاول فرض واقع سياسي وميداني جديد على لبنان، بما يظهر أن لها اليد العليا في المعادلة الإقليمية.

وحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية"، قال بري، بحسب الزوار: إن "العدو يسعى من خلال التصعيد إلى جّر لبنان نحو مسار التطبيع، وهو أمر مرفوض"، مشددًا على أن "التطبيع مع "إسرائيل" خيانة ولن يحصل على الإطلاق".

وأضاف: إن "إسرائيل" تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، عبر الضربات العسكرية المتكررة التي تستهدف الأراضي اللبنانية، لكنها لن تنجح في كسر الإرادة الوطنية.

وأوضح بري في ما يتعلق بعدم الرد العسكري المباشر على هذه الاعتداءات: إن "لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006 والذي أنهى حرب تموز بين حزب الله و"إسرائيل".

وأشار إلى إن "المرحلة تتطلب الكثير من الصبر وضبط النفس"، مضيفًا: "سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم".

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