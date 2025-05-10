عراقجي : قرارات السويد غير قابلة للفهم وغير مبررة

جاء ذلك في تدوينة نشرها عراقجي عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم، ردا على تدوينة نظيرته السويدية التي تطرقت فيها الى "الوضع الجسدي للمدان الامني في ايران احمد رضا جلالي".

واضاف : لكن خلال العقد الاخير، نحن شاهدنا تغيرات مثيرة للقلق في هذا المسار؛ حيث اقدمت السويد على منع تصدير الادوية والتي لم تدخل حيز "العقوبات"، بما في ذلك الاجهزة الطبية الخاصة بالاطفال المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" (اي بي)، وشرطة هذا البلد كانت غير مبالية لمرات عديدة الى الهجمات التخريبية التي استهدفت السفارة الإيرانية في ستوكهولم، بما في ذلك الهجوم بإضرام النار الذي تعرضت اليه السفارة في تاريخ 30 ابريل.

وتابع وزير الخارجية الايراني : ان ما يثير الدهشة اكثر، هو أن السلطات السويدية قررت، بعد صدور حكم الإدانة، على منح الجنسية السويدية لشخص أدين بارتكاب جرائم خطيرة، وعلاقته بالمجتمع السويدي سطحية لدرجة انه يستبعد بان يستطيع النطق حتى بكلمات قليلة باللغة السويدية؛ وعليه فإنه من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعد هذه القرارات غير مفهومة وغير مبررة.

واوضح عراقجي : ان هذا الشخص، وبالرغم من خطورة الجرائم التي ارتكبها، فإنه يحصل كباقي السجناء، على الخدمات الطبية والرعاية اللازمة؛ انني ادعو نظيرتي السويدية السيدة مالمير ستانيرغارد، ان تعيد النظر في القرارات التي أوصلتنا لهذا الوضع، بدلاً من الاستمرار في هذا المسار الخطير والمأزق الحالي.

كما عبّر عراقجي عن فخره بالمجتمع الكبير والقوي للرعايا الإيرانيين المقيمين في السويد؛ منوها بدورهم المستدام في تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

كما لفت الى استعداد رجال الاعمال الإيرانيين من اجل استئناف التعاون المثمر والمشترك، وفي إطار القوانين الدولية، (مع هذا البلد).

واكد وزير الخارجية الايراني : لقد حان الوقت لتجاوز الخطابات البالية واضافة صفحة جديدة الى العلاقات بين إيران والسويد.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، ارفق تدوينته هذه، بصورة لرئيس الوزراء السويدي في حينه، وهو يتفقد مصنع تجميع الشاحنات من طراز سكانيا، غربي العاصمة الايرانية طهران.

انتهى ** ح ع