١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85828918
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جابري انصاري يلتقي رئيس مجلس إدارة الجزيرة الإعلامية في الدوحة

١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م
رمز الخبر: 85828918
جابري انصاري يلتقي رئيس مجلس إدارة الجزيرة الإعلامية في الدوحة

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا - التقى المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، حسين جابري انصاري الذي يزور الدوحة حاليا، التقى برئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني.

هذا اللقاء الذي جرى عصر اليوم السبت، تناول اخر التطورات الاقليمية والحرب القائمة في غزة، كما تباحث الجانبان الايراني والقطري حول سبل التعاون بين "ارنا" و"شبكة الجزيرة الاخبارية".

الى ذلك، اعرب رئيس مجلس إدارة الجزيرة الاعلامية عن سعادته بلقائه المتجدد مع جابري انصاري، كما اكد على كامل استعداد الجزيرة للتعاون بمختلف المجالات مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ومؤسسة "ايران" للثقافة والاعلام.

يذكر ان المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، وصل صباح اليوم السبت الى الدوحة؛ يرافقه رئيس المجلس الاداري بمؤسسة ايران للثقافة والاعلام.

وسيشارك جابري انصاري، على امتداد هذه الزيارة، في اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الايراني – العربي، التي ستعقد بالتعاون بين المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الايراني، ومعهد دراسات الجزيرة في قطر.

كما سيلتقي المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، في الدوحة، رئيس الوكالة القطرية للانباء، ويوقع الجانبان على اتفاق للتعاون المشترك بين هاتين الوكالتين الاخباريتين.

انتهى ** ح ع

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