١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85829015
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عراقجي يطلع نظيره القطري على سير المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا

١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٤ ص
رمز الخبر: 85829015
عراقجي يطلع نظيره القطري على سير المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا

طهران / 11 ايار/مايو/ارنا- التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي في الدوحة السبت، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزيرا خارجية إيران وقطر آخر التطورات الإقليمية، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة اثر الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عامين على يد الكيان الصهيوني ومنعه إرسال المساعدات الغذائية والطبية إلى هذا القطاع، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا اللقاء أطلع وزير الخارجية الايراني نظيره القطري على التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان عراقجي قد شارك قبل هذا اللقاء في الجولة الرابعة من مؤتمر الحوار الإيراني العربي وألقى كلمة فيه.

وفي وقت سابق من يوم السبت التقى الوزير عراقجي في جدة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما أطلعه على المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

انتهى ** 2342

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