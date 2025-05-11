إصابة 9 جنود إسرائيليين بينهم نائب قائد فرقة وقائد كتيبة في الشجاعية بغزة

وافادت الميادين ان الإعلام الإسرائيلي اشار إلى أن من بين الجرحى اثنين من كبار الضباط، هما نائب قائد الفرقة (252) وقائد الكتيبة (6310) في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وصباح الجمعة، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، من بينهم جندي حالته خطرة، في معركة بجنوب قطاع غزة.

وأوضح جلال الاحتلال في البيان أنّ الحادثين وقعا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث قُتل الجندي إيساي أليكم أوربخ في الحادث الأول، بينما أُصيب جندي آخر من كتيبة الهندسة 605 التابعة لفرقة "باراك" بجروح خطرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس الماضي، استهداف قوة هندسية إسرائيلية مكوّنة من 12 جندياً، كانت تستعدّ لعملية نسف داخل أحد المنازل في محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، أقرّت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في افتتاحيتها، الجمعة، بأنّ عملية "عربات غدعون" (توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة) غايتها الفشل سلفاً، مؤكّدةً أنها "لن تحقق أهدافها"، وأنها "تفتقر إلى أي شرعية"، سواء وسط الكثيرين جداً من الجمهور في "إسرائيل" أم في العالم كله طبعاً.

يأتي ذلك، بعد أن قرّر المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بإجماع أعضائه توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزّة. ووصف الإعلام الإسرائيلي القرار بأنّه خطوة "دراماتيكية".

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