سرايا القدس تستهدف تجهيزات وتجمعات الاحتلال في جنين

وأوضحت سرايا القدس أنّ ذلك جاء في إطار الرد الأولي على اغتيال الاحتلال للشيخ القائد نور البيطاوي، وهو أحد أبرز قادة عملها العسكري في الضفة الغربية.

وقد زفّت الشهيد البيطاوي سرايا القدس، في بيانٍ، إلى جانب الشهيد حكمت عبد النبي أحد مجاهديها في كتيبة نابلس.

ويُذكر أنّ الشهيدان البيطاوي وعبد النبي ارتقيا، الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفتهما بعد خوضهما اشتباكاً مع قوة تابعة للاحتلال حاصرتهما لعدة ساعات في منطقة عين كاكوب قرب حي المساكن شرق نابلس.

وفي سياق متصل، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس القائد الأسير المحرر معتصم طالب رداد، والذي ارتقى شهيداً في المستشفيات المصرية بعد 19 عاماً من المعاناة في سجون الاحتلال.

وأوضحت الحركة، في بيانٍ، أنّ الشهيد من ضحايا سياسة الإهمال الطبي، إذ جرى حقنه من قبل مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية خلال التحقيق معه، كجزء من الانتقام والعقاب على صموده، وتوعده المحققون آنذاك بالإعدام البطيء.

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