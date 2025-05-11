عراقجي: إيران تصر على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك التخصيب

جاء ذلك في كلمة القاها عراقجي يوم السبت في الدورة الرابعة من "مؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية" تحت عنوان "علاقات قوية ومنافع متبادلة" المنعقد بشكل مشترك من قبل "المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية" و"مركز الجزيرة للدراسات".

*إيران تؤمن إيمانا كاملا بمبدأ الحوار، سواء في البيئة الإقليمية أو الدولية

وفي كلمته التي ألقاها في هذا الاجتماع تحت عنوان "العلاقات القوية والمصالح المشتركة"، قال وزير الخارجية الايراني: "يسرني للغاية أنه اليوم، في الدورة الرابعة من الحوار الإيراني العربي تحت عنوان "العلاقات القوية والمصالح المشتركة"، أتيحت الفرصة للحوار وتبادل الآراء مع المفكرين والمثقفين في المنطقة لتعزيز التفاعل والتفاهم بين إيران والعالم العربي. وأود أن أشكر المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران ومركز الجزيرة للدراسات في قطر على عقد هذا الاجتماع. وأحيي ذكرى الوزير الراحل حسين أمير عبداللهيان، الذي كان المتحدث في هذا المؤتمر في طهران العام الماضي.

وأضاف: "لا شك أن العلاقات الطيبة بين إيران والعالم العربي عبر التاريخ وفي إطار الحضارة الإسلامية العظيمة حققت إنجازات قيمة للحضارة الإسلامية والعالم أجمع والتي تعتبر اليوم جزءا من التراث الإسلامي المشترك ومصدر فخر لنا. إن منطقتنا التي كانت مهد الحضارات القديمة والأفكار النبيلة والثقافات الغنية منذ الماضي البعيد، تحتاج إلى التفاهم والتضامن والتعاون المتبادل أكثر من أي وقت مضى. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن إيمانا كاملا بمبدأ الحوار، سواء على المستوى الداخلي أو في البيئة الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي: "بناء على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا نصر على تحقيق الوفاق الإقليمي. لقد شهدنا خلال العام الماضي العديد من التطورات في منطقة غرب آسيا. ورغم كل المرارة، فإن هذه التطورات نجحت في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، ومكنتها من التوصل إلى تفاهم مشترك في مواجهة التطورات والتهديدات. واليوم يمكننا القول أننا دخلنا مرحلة أعلى من الحوار والتعاون الإقليمي. وفي العام الماضي، تمكنا من عقد أول لقاء مشترك بين دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولو بشكل غير رسمي، بعد أربعة عقود.

وتابع وزير الخارجية: "لقد أدركنا أن نقاط الاشتراك بيننا كثيرة وأكبر بكثير من نقاط الخلاف التي معظمها بالطبع مفتعل ومفروض من الخارج. ولكننا اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن تحقيق أهداف العالم الإسلامي وفي نفس الوقت نتجاهل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. إن الوجود الصهيوني هو أهم مصدر تهديد للسلام في المنطقة، ومن خلال دعمه وضعت أمريكا نفسها في موقف المتواطئ والشريك في جرائم هذا الكيان.

يتبع