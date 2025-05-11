المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأعلنت مصادر إخبارية، أن مستوطنين صهاينة قطعوا نحو تسعين شجرة مثمرة في أراضي زراعية فلسطينية شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وهاجمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات ومدن في الضفة الغربية، بينها "تقوى" جنوب شرق بيت لحم، و"الرام" شمال القدس المحتلة، و"دورا" جنوب الخليل، و"البيرة"، و"طوباس"، و"نابلس".

من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والاعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين عن تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال على معبر "الجلمة"، كأول رد على اغتيال القائد في سرايا القدس "نور البيطاوي".

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