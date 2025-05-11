عراقجي يتوجه الى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة

وفي تصريح للصحفيين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، أن وزير الخارجية سيتوجه إلى مسقط بعد إجراء المشاورات اللازمة في طهران، للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: سيتم تيسير هذه الجولة من المحادثات، كما في الجولات الثلاث السابقة، من قبل وزير الخارجية العُماني، وسيشارك فيها كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

كما افاد بقائي بأن هذه الجولة من المفاوضات تبدأ في حوالي الساعة 12 من ظهر اليوم الاحد في مسقط، وبأن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المكون من فريق من الخبراء والفنيين،موجود في مسقط لتقديم المشورة اللازمة خلال المفاوضات.

وبالتالي ،وبناء على المبادئ التوجيهية والأطر التي أبلغتها دوائر صنع القرار في النظام، فإن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يدخر أي جهد لحماية مصالح الشعب الإيراني والحفاظ على الإنجازات الثمينة لايران في مجال الطاقة النووية السلمية، مع رفع العقوبات والقيود الاقتصادية القمعية في الوقت نفسه.

انتهى**ر.م