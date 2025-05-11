شاعر إيراني يفوز بجائزة "تشيبو" العالمية للآداب في إيطاليا

وأقيم الحفل الختامي للدورة الـ69 لجائزة "تشيبو" العالمية للآداب في فلورنسا الإيطالية أمس السبت، وتم الإعلان عن الفائزين و فاز الشاعر الإيراني "جروس عبدالملكيان، بالجائزة لهذا العام.

وتقام هذه الجائزة الدولية القيمة سنويا في فئتين: الشعر والرواية.

على مدى ثلاثة أيام وفي عدة مواقع مختلفة، خصصت أكاديمية "تشيبو" الأدبية جلسات مختلفة للمحاضرات وقراءات الشعر والمناقشات مع الشاعر الإيراني.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من 35 شاعرا وكاتبا إيطاليا يختارون كل عام بالإجماع شاعرا أو كاتبا عالميا تمت ترجمة أعماله ونشرها باللغة الإيطالية لهذه الجائزة.

تجدر الإشارة إلى أنه، على مدى السنوات القليلة الماضية، تمت ترجمة العديد من أعمال جروس عبدالملكيان إلى الإيطالية بواسطة الباحثة الدكتور "فائزة مرداني" و"فرانشيسكو أوكتو".

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