ایران و قطر تتطلعان لتوسیع التعاون الجمركي

وناقش مسؤولو الجمارك من البلدين خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من كبار مسؤولي جمارك بلادنا سبل تطوير التعاون الجمركي.

وأشار نائب وزير الاقتصاد ومدیر عام الجمارك الإيرانية "فرود عسكري" إلى العلاقات الودية بين البلدين الجارين ووصف زيارة أحمد بن عبدالله الجمال والوفد المرافق له بأنها مهمة للغاية.

وشرح عسكري في هذا اللقاء للجانب القطري والوفد المرافق له كيفية سير العمل في جمارك بلادنا.

واضاف: إن كافة الإجراءات والمعاملات الجمركية في بلادنا تتم عبر الأنظمة الإلكترونية.

كما أشاد رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية "أحمد بن عبدالله الجمال" بتحول الجمارك الإيرانية إلى النظام الإلكتروني، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إيران.

واعتبر إن السياسات المتبعة على المستويين السياسي والدبلوماسي تشكل فرصة جيدة لتطوير التعاون الجمركي.

وخلال هذا اللقاء اهتم رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية بكيفية إدارة المخاطر في الجمارك الإيرانية، كما شرح رئيس المجلس العام للجمارك الإيرانية لنظيره القطري كيفية إدارة المخاطر في الجمارك معلنا استعداد ادارة الجمارك الإيرانية للتعاون في حل المشاكل المحتملة مع الجانب القطري.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تسهيل وتنمية التجارة ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية والتبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية في بيئة آمنة وعقد دورات تدريبية مشتركة.

کما اتفق الجانبان على عقد زيارات دورية مشتركة لموانئ وجمارك البلدين واجتماعات دورية بين مديري الجمارك في الجانبين بهدف تحقيق أقصى قدر من التنسيق.

انتهی**1426