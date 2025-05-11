استشهاد 18 فسلطينيا جراء قصف الاحتلال على جنوب غزة

وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، ارتقى 18 فلسطينيا، 13 منهم استشهدوا في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي اليوم الـ 55 لاستئناف هجمات الجيش الصهيوني على القطاع، وبينما يستمر الحصار الخانق على المنطقة ومنع دخول المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار، فإن الجوع وسوء التغذية ونقص الأدوية يهدد حياة الفلسطينيين.

وأعلنت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن وفاة 14 فلسطينيا مسنا الأسبوع الماضي، نتيجة الجوع وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية بسبب الحصار.

وأضافت: إن كبار السن والأطفال في غزة يموتون تدريجيا نتيجة الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها "إسرائيل" عمدا.

انتهى**3276