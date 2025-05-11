متحدث الخارجية : المفاوضات غير المباشرة لا تزال جارية من خلال تبادل الرسائل عبر وزير الخارجية العماني

واوضح بقائي في تصريح لمراسل ارنا، بان هذه المفاوضات غير المباشرة لا تزال جارية من خلال تبادل الرسائل بين الجانبين (بوساطة وزير خارجية عمان).

واللافت في هذه الجولة من المفاوضات، انها بدات اليوم في ظل التصريحات الجدلية لرئيس الوفد الامريكي المفاوض "استيف فيتكوف" حول "ضرورة توقف عمليات التخصيب في ايران"، ورفض طهران لهذا الموقف.

ويراس عراقجي الوفد الايراني المشارك في الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن؛ بوساطة مسقط اليوم.

وفي تصريح له قبيل المغادرة الى مسقط، لفت وزير خارجية ايران بان فريق الخبراء الايراني، مستقر بالفعل في مسقط وسيتم استخدامه لو اقتضت الضرورة على ذلك.

انتهى ** ح ع