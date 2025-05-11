بقائي : إيران حريصة على متابعة حقوقها القانونية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وكتب "بقائي" اليوم الأحد على منصة "إكس" حول انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا : تجري حاليا، في العاصمة العمانية مسقط، جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتاضاف : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص على متابعة حقوقها القانونية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار، كما أنها تستعد لمواصلة تفاعلاتها الدبلوماسية لتقديم الضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تدوينته بالقول : إننا مصممون في الوقت نفسه على مواصلة الجهود لإنهاء الحظر غير القانونية وغير الإنسانية المفروض على الشعب الإيراني منذ فترة طويلة.

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