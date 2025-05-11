١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85829887
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اللواء باقري : القوات المسلحة الايرانية على اهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف

١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:١٨ م
رمز الخبر: 85829887
اللواء باقري : القوات المسلحة الايرانية على اهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف

بندر عباس / 11 أيار / مايو / إرنا - قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري : ان قواتنا المسلحة تقف على اهبة الاستعداد لمواجة جميع الظروف.

وافادت ارنا، ان اللواء باقري ادلى بهذا التصريح على هامش تفقده اليوم الاحد، الوحدات الهجومية والعملانية للقوات المسلحة في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، حيث اجتماع بقادة منطقة الامامة الاولى التابعة لبحرية الجيش الايراني.

واعتبر رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ان زيارته التفقدية الى منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، جاءت بهدف تقييم الظروف العملانية في المنطقة وايضا جهوزية القوات المسلحة الايرانية، وخاصة بحرية الجيش والحرس الثوري، في الذّود عن المياه الاقليمية والدولية والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، وقائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهرام ايراني، رافقا رئيس هيئة الاركان العامة في زيارته التفقدية الى محافظة هرمزكان اليوم.

انتهى ** ح ع

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