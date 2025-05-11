مسؤول برلماني : المستفيد الأول من الصراع بين الهند وباكستان هو الكيان الصهيوني

وأوضح "رضائي" في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، أنه خلال اجتماع اللجنية النيابية الذي عقد اليوم، نوقشت الأزمة الدائرة في العلاقات بين الهند وباكستان والهجوم الهندي الأخير على باكستان بحضور المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الامن.

وأضاف : خلال هذا الاجتماع تم بحث الأبعاد المختلفة وجذور النزاع بين الهند وباكستان، وكذلك الدور المؤثر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقرار وقف إطلاق النار بين البلدين، وذلك بالنظر إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني الى كل من باكستان والهند، بهدف إحلال السلام ووقف إطلاق النار.

وأكد هذا المسؤول البرلماني، أنه بناء على التقارير المقدمة في هذا الاجتماع، اتضح بان المستفيد الرئيسي من الاشتباكات بين الهند وباكستان هو الكيان الصهيوني، الذي حاول استغلاله هذا الصراع لتحويل الأنظار عن جرائمه الوحشية في غزة، إلى منطقة كشمير، وبما يتيح الفرصة لهذا الكيان الصهيوني لكي يتنفس الصعداء.

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