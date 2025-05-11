١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85829936
T T
٠ Persons

سمات

نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا؛

وزير الخارجية : يمكن تقييم المفاوضات على انها تجري الى الامام

١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣٠ م
رمز الخبر: 85829936
وزير الخارجية : يمكن تقييم المفاوضات على انها تجري الى الامام

طهران / 11 أيار/ مايو/ إرنا - قال وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، في تصريح له معقبا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا التي عقدت اليوم بوساطة عمان في مسقط، قال : في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل؛ مردفا انه يمكن القول بان المحادثات تجري الى الامام.

واضاف وزير الخارجية :  بطبيعة الحال ستكون الظروف اكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأنّ هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين.

وتابع عراقجي : خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر؛ مبينا ان "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها البعض".

ومضى وزير الخارجية الايراني الى القول : لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .