اللواء باقري يتفقد مصانع القوات البحرية للجيش في بندرعباس

وافادت دائرة العلاقات العامة في القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، زار الوحدات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في محافظة هرمزكان، وتفقد المجمع الصناعي الكبير لمصانع القوات البحرية للجيش.

وتفقد اللواء باقري إنجازات وقدرات هذه القوات الاستراتيجية في مجالات التصميم والبناء والصيانة، واطلع عن كثب على تقدم المشاريع الدفاعية الجارية في مجمع مصانع القوات البحرية ، وزار المعرض الدائم لتصنيع قطع الغيار التابع لهذه القوات في منطقة "الإمامة" الأولى.

وقال اللواء باقري خلال اجتماعه مع قادة القوات البحرية الاستراتيجية للجيش في المنطقة البحرية الأولى: "هذه الرحلة إلى الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تهدف إلى تقييم الوضع العملياتي في المنطقة، وكذلك مستوى جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة القوات البحرية الاستراتيجية للجيش والحرس الثوري، في الدفاع عن المياه الإقليمية والمياه الدولية والموارد الوطنية لبلادنا".

وأوضح أن "المعاينات الميدانية اللازمة ستتم خلال هذه الزيارة للتحضير لتنفيذ الخطط العملياتية المختلفة، وأن قواتنا المسلحة في أتم الاستعداد لأي موقف".

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