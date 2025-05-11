عراقجي: اساءة استخدام آلية الزناد ستؤدي إلى تصعيد التوترات

وكتب عباس عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مساء الاحد: "لقد أعلنت إيران موقفها بوضوح. لقد حذرنا رسميًا جميع الموقعين على الاتفاق النووي".

وأضاف عراقجي: "يجب على الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) أن تسأل نفسها كيف وصلت الأمور إلى هذا الطريق المسدود".

وقال: "بعد المشاورات الأخيرة مع روسيا والصين، أعربت عن استعدادي للسفر إلى باريس وبرلين ولندن لبدء فصل جديد في العلاقات. وقد أدت هذه المبادرة إلى إجراء محادثات أولية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وهي بداية هشة ولكنها واعدة. ومع ذلك، فإن الوقت يمر بسرعة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "كيفية استجابتنا لهذه اللحظة الحرجة سوف تشكل مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا بشكل أعمق بكثير مما يتصوره الكثيرون. إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة. ونأمل أن يكون لدى شركائنا الأوروبيين أيضًا مثل هذه الإرادة".

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