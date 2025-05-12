سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية مركبة ضد جنود الاحتلال بحي الشجاعية

ووفقاً للسرايا، فقد بدأت العملية باستدراج قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع أدت لإصابات في صفوف طاقمها من ضباط وجنود.

وأوضح القائد الميداني بأن العدو الصهيوني قام بعد دقائق باستهداف مُركز لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف، وجاءت قوة نجدة من لواء الاحتياط "لواء القدس" لإسعاف القوة المستهدفة التي وقعت أيضاً هي الأخرى في كمين بعبوة ناسفة معدة مسبقاً من نوع "ثاقب" أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

يشار الى أن موقع "حدشوت بزمان" العبري أعلن في وقت سابق يوم السبت أن حدثاً أمنياً وقع، إذ تم إجلاء عدد من الجنود والضباط المصابين جراء إطلاق صاروخ مضاد في حي الشجاعية، بينما المروحيات تقوم بعمليات إخلاء نحو مستشفى (تل هشومير)".

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