١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85830097
T T
٠ Persons

سمات

سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية مركبة ضد جنود الاحتلال بحي الشجاعية

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٠٩ ص
رمز الخبر: 85830097
سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية مركبة ضد جنود الاحتلال بحي الشجاعية

طهران / 12 ايار/مايو/ارنا- اعلن قائد ميداني في سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي إنه في تمام الساعة 12:45 من صباح السبت قام مقاتلون من السرايا بتنفيذ عملية نوعية مركبة استهدفوا خلالها مجموعة ضباط وجنود شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

ووفقاً للسرايا، فقد بدأت العملية باستدراج قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع أدت لإصابات في صفوف طاقمها من ضباط وجنود.

وأوضح القائد الميداني بأن العدو الصهيوني قام بعد دقائق باستهداف مُركز لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف، وجاءت قوة نجدة من لواء الاحتياط "لواء القدس" لإسعاف القوة المستهدفة التي وقعت أيضاً هي الأخرى في كمين بعبوة ناسفة معدة مسبقاً من نوع "ثاقب" أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

يشار الى أن موقع "حدشوت بزمان" العبري أعلن في وقت سابق يوم السبت أن حدثاً أمنياً وقع، إذ تم إجلاء عدد من الجنود والضباط المصابين جراء إطلاق صاروخ مضاد في حي الشجاعية، بينما المروحيات تقوم بعمليات إخلاء نحو مستشفى (تل هشومير)".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .