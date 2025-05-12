درويش خلال لقائه خرازي في الدوحة: لن نتنازل عن حقنا في فلسطين

واستعرض اللقاء آخر التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء في بيان الحركة.

وأكد درويش مواصلة حماس دفاعها عن الشعب الفلسطيني، قائلاً إنّ الحركة "تسعى بكل السبل لوقف العدوان الصهيوني، ورفع الحصار وتأمين المساعدات الغذائية اللازمة، وتضميد جراح أهلنا الصامدين في قطاع غزة".

كما شدّ على أنّ الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في فلسطين، وأن "صمودهم أمام العدوان رغم الآلام، يبدد وهم الاحتلال في تنفيذ مخططاته".

وأشار البيان إلى أنّ السيد خرازي جدّد موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية، و"جهاد شعبنا في وجه الإجرام الصهيوني".

كما لفت خرازي إلى أطماع الاحتلال التي تستهدف كل المنطقة بالتقسيم والاحتلال، ما يستوجب تعاون الدول لدعم غزة بكل قوة، والوقوف في وجه الاحتلال.

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