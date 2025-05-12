قيادي بالجهاد الاسلامي: المقاومة لن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا بإنهاء الحرب

وافادت "فلسطين اليوم" ان الهندي قال في حوار صحفي: "نحن مستعدون لصفقة شاملة، عنوانها الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مضيفاً: "ما لم تُجبَر (إسرائيل) على وقف العدوان، لا حديث عن إطلاق سراح أي أسير".

وأشار إلى أن الضغط الداخلي في "إسرائيل" قد يصنع اتفاقًا.. لكننا لن نبيع أوراقنا مجانًا، لافتاً إلى أن المقاومة تفضل تنفيذ صفقة "الكل مقابل الكل"، لكنها منفتحة على تنفيذ مرحلي لاتفاق شامل وواضح يأخذ بعين الاعتبار التوترات داخل "تل أبيب"

ويرى د. الهندي أن "إسرائيل" أغرقت الوسطاء بمطالب تعجيزية، أبرزها نزع سلاح المقاومة وطرد قياداتها، متابعاً، أن نزع سلاح المقاومة يعني بدء التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.. وهذا لن يحدث.

وشدد على أن وعود نتنياهو بالقضاء على حركة حماس واستسلام المقاومة.. محض خيال، مشدداً على أن "إسرائيل" لم تعد تُصوّر كضحية.. بل كجلاد أمام شعوب العالم.

وبيّن، أن الغضب المتراكم في غزة والضفة والشتات هائل، وقد ينفجر في أي لحظة، ويمتد إلى شعوب المنطقة وأحرار العالم، مضيفاً: "أن (إسرائيل) تواجه معضلة: كيف تستعيد الأسرى دون الدخول إلى غزة؟.

ولفت نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى أن جيش الاحتلال يدرك أن دخوله إلى غزة في عملية موسعة ستكبده خسائر كبيرة.. لذا تجده يلجأ للقصف الجوي والمدفعي دون نتيجة.

وأوضح، أن أهداف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تصطدم بأجندة ترامب، الساعي للظهور بمظهر صانع الصفقات في ملفات حروب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

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