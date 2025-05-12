15 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، خلف شهداء ومصابين.

وقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، منهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف تجمع مواطنين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

كما استشهد أب وطفلته في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وشيع فلسطينيون جثماني الشهيدين من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في المدينة.

وقال مراسل الجزيرة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها العنيف على مدينتي غزة ورفح.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في محيط مسجد حماد الحسنات بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52829 شهيدا، 119554 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.

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