استشهاد 40 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة

في اليوم الـ56 من استئناف حرب الإبادة على غزة، صعد الاحتلال غاراته، إذ قصف مدرسة بنات في جباليا فجر اليوم الاثنين، مخلفا 15 شهيدا، في حين أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينيا منذ منتصف الليلة الماضية.

وجاء ذلك بعد ساعات من إشادة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، بإعلان حركة حماس عزمها الإفراج عن الأسير الأميركي الصهيوني بغزة "عيدان ألكسندر"، متمنيا انتهاء الحرب، في حين أعلنت حماس استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وكما أعلنت مصادر فلسطينية، أن أكثر من 40 مواطناً فلسطينياً استشهدوا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ أمس الأحد.

وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مدينتي غزة ورفح بكثافة. في هذه الأثناء تشتد حدة القصف على مدينة رفح بشكل كبير، وفي الوقت نفسه ينفذ جيش الاحتلال عمليات هدم واسعة للمنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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