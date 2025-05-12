١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85830262
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الأونروا: الأزمة الإنسانية في غزة تفوق الخيال

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85830262
الأونروا: الأزمة الإنسانية في غزة تفوق الخيال

طهران/ 12 أيار/مايو/إرنا- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الأزمة الإنسانية في غزة تفوق الخيال وسط استمرار القصف والحصار والمجاعة.

وأعلنت الأونروا في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عشرات الآلآف من القتلى والجرحى في غزة والعائلات المهجرة تواجه انهيار البنية التحتية وتدفق مياه المصرف.

وأضافت أنه يجب رفع الحصار عن غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية الحيوية.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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