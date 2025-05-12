الأونروا: الأزمة الإنسانية في غزة تفوق الخيال

وأعلنت الأونروا في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عشرات الآلآف من القتلى والجرحى في غزة والعائلات المهجرة تواجه انهيار البنية التحتية وتدفق مياه المصرف.
وأضافت أنه يجب رفع الحصار عن غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية الحيوية.
انتهى**3276
طهران/ 12 أيار/مايو/إرنا- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الأزمة الإنسانية في غزة تفوق الخيال وسط استمرار القصف والحصار والمجاعة.
وأعلنت الأونروا في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عشرات الآلآف من القتلى والجرحى في غزة والعائلات المهجرة تواجه انهيار البنية التحتية وتدفق مياه المصرف.
وأضافت أنه يجب رفع الحصار عن غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية الحيوية.
انتهى**3276
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