وفاة المناضلة والناشطة التركية "تشيدم توبتشو اوغلو"، زوجة شهيد "اسطول الحرية"

ووفقا لما اعلنه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ،فقد توفيت المناضلة والناشطة التركية "تشيدم توبتشو اوغلو"، والتي كانت قد كرست حياتها لدعم فلسطين وحركة المقاومة.

المناضلة "تشيدم توبتشو اوغلو"،هي زوجة الشهيد "تشيتين توبتشو أوغلو"،شهيد اسطول الحرية، والذي استشهد جراء الهجوم الوحشي الصهيوني على اسطول السفن التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في 31 ايار/ مايو 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط.وقد اصيبت المناضلة "تشيدم توبتشو اوغلو" آنذاك ايضا.

وكانت قد عاشت 28 عاما الى جانب زوجها الشهيد في حياة ملؤها التضحية والنضال والدفاع عن المظلومين ، وبعد استشهاده حملت لواء الدفاع عن مبادئ العدالة بثبات مثالي وبقيت ثابتة على هذا الطريق.

وقد شاركت وزوجها الشهيد باسطول الحرية ، وانضموا الى سفينة «مافي مرمرة» التابعة لمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية بكل حماسة واصرار بنية الدفاع عن اهل غزة المظلومين وايصال المساعدات الانسانية اليهم.

وعن مجزرة اسطول الحرية، وفي رواية مؤلمة عن اللحظات الأخيرة معا، ذكرت المناضلة التركية حادثة استشهاد وزجها، قائلة:"في الدقائق الأخيرة قبل الهجوم الصهيوني، ارتدينا سترات النجاة وهرعنا لمساعدة الجرحى ، وبينما كنا نسعف وننقل الجرحى إلى أماكن آمنة، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بجبن على زوجي في ظهره، واستشهد على الفور في تلك اللحظة".

وبعد هذه الحادثة المريرة، لم تستسلم الناشطة والمناضلة التركية أبدا، واستمرت في دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية وكانت دائما في طليعة الداعمين للشعب الفلسطيني المضطهد.

ومن خلال حضورها النشط والمؤثر في المحافل الدولية، وخاصة مؤتمر المرأة الإسلامية، فضحت جرائم الكيان الصهيوني التي لا تعد ولا تحصى، ودعمت دائما محور المقاومة.

انتهى**ر.م