الإيرانية "مريم ميرزا خاني" عبقرية علم الرياضيات

وتاكيدا للمكانة العلمية للفقيدة ميرزاخاني اختیر الـ12 من شهر أیار/مایو، یوما عالمیا لــ "المرأة والریاضیات"ويتم الاحتفاء بهذا اليوم من كل عام يوما عالميا للمرأة و الرياضيات حیث تقدم ملتقى المرأة العالمي للریاضیات (World Meeting for Women in Mathematics,WM) الذي یتخذ من البرازیل مقرا له، بهذا الإقتراح وتمت الموافقة علیه من قبل الإتحاد الدولي للجان الریاضیات بالعالم.

وولدت هذه العالمة المبتكرة المتواضعة فی عام 1977 في طهران، وفازت بالميداليات الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي (هونغ كونغ 1994)، حيث سجلت 41 نقطة من 42 نقطة، والأولمبياد الرياضي الدولي (كندا 1995) مع درجة الكمال 42 من 42 نقطة، لتحتل المرتبة الأولى بين 14 مشاركاً.

وحصلت على بكالوريوس العلوم في الرياضيات من جامعة شريف الإيرانية في عام 1999. ثم ذهبت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لمواصلة تعليمها، وحصلت على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة هارفارد في عام 2004. وأصبحت أستاذة كاملة للرياضيات عندما بلغت الـ31 من عمرها، في 2008 في جامعة ستانفورد.

واکتسبت مریم میرزاخاني شهرة طاغية في الرياضيات ورفعت اسم ایران فی العالم کونها جسدت عزم السيدات والشباب الايرانيين العالي في تحقيق نجاحات باهرة والحصول على ذروة الفخر والاعتزاز . وبدأت العمل كأستاذة للریاضیات فی جامعة ستانفورد سنة 2008 وكانت المتخصصة فی هندسة الأشكال غیر الاعتیادیة و تمکنت من اکتشاف طرقا جدیدة لاحتساب أحجام الأجسام ذی الأشكال المخروطیة مثل سرج الخیل، والهندسة الزائدیة ونظریة إرجودیك وTeichmüller space.

العمل العلمي

وساهمت ميرزاخاني في العديد من النظريات حول سطح ريمان، متخصصة في الرياضيات الهندسية للاشكال غير التقليدية، وفي البحث عن وسائل جديدة لتحديد احجام المساحات المنحنية.

وحصلت ميرزاخاني على جائزة فيلدز ميدال المتعلقة بسطوح ريمان ومن خلال عملها في هذا المجال استطاعت ان تضع صيغة عامة لحساب عدد المنحنيات الجيوديسية المغلقة في سطوح ريمان الذي يحتوي على عدد كبير جدا من الثقوب أو الفجوات "هذا العدد يسمى Genus ".

وميرزاخاني حائزة على شهادة جامعية من جامعة شريف الصناعية و استاذة الرياضيات في جامعة استنفورد. والعضوية في الاكاديمية الوطنية الامريكية للعلوم تعد مؤشرا علي التفوق العلمي حيث يتم اختيار الاعضاء علي اساس انجازاتهم البحثية. وكان البرت انشتين و طوماس اديسون الي جانب الكساندر غراهامبل من اعضاء هذه الاكاديمية.

وبعضويتها في الاكاديمية الامريكية تكون الدكتورة ميرزاخاني ضمن 84 عضوا فيها ممن سيتم الاعلان عن عضويتهم في نيسان/ابريل العام المقبل بشكل رسمي.

الوفاة

ودخلت مريم ميرزاخاني، إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب تدهور الأوضاع الصحية الناجمة عن تكرار معاودة رجوع السرطان المتكرر، وأكدت الفحوص الطبية ان السرطان قد انتشر الى نخاع العظام قبل بضعة اسابيع من وفاتها.

وقد أصيبت بسرطان الثدي قبل أربع سنوات، أي قبل عام من تسجيلها كأول امرأة على الإطلاق للفوز بميدالية فيلدز، وقد وضع الفريق الطبي العبقرية تحت رعاية مكثفة لعلاجها للمرة الثالثة من نفس السرطان. لكنها رحلت يوم 14 یولیو 2017، جراء مضاعفات إصابتها بالسرطان.

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