١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85830615
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وزارة الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا و94 مصابا في قطاع غزة

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م
رمز الخبر: 85830615
وزارة الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا و94 مصابا في قطاع غزة

طهران/ 12 ايار/مايو/ارنا- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، بوصول 33 شهيد منهم 29 شهيد جديد و 4 شهيد انتشال و 94 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 52,862 شهيدا و 119,648 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيد، 7,607 إصابة

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا، لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

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