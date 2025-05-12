عراقجي يعلق على مساعي نتن ياهو لعرقلة الاتفاق بين امريكا وحماس

وافادت "ارنا"، بان عراقجي نشر اليوم الاثنين تدوينة باللغة الانجليزية عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، وارفقها بتقرير تحت عنوان "نتن ياهو، وديرمر يسعيان لعرقلة اتفاق امريكا وحماس حول نقل الاسرى الامريكيين"؛ واصفا ذلك "حفنة من كم هائل للممارسات التخريبية التي يرتكبها رئيس وزراء الكيان الصهيوني".

وكانت صحيفة "تايمز اسرائيل"، اشارت في تقرير لها بان رئيس الوزراء وعددا من مسؤولي الكيان الصهيوني كشفوا عن تفاصيل تخص عملية تبادل الاسرى الصهاينة من قبل حماس.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتن ياهو، وران ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية "الإسرائيلي"، قد أطلقا حملة مكثفة لمنع "اتفاق محتمل مثير للجدل" بين الولايات المتحدة وحماس، والذي ينص فقط على إعادة الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية إلى "إسرائيل".

هذا التقرير أثار غضب نتن ياهو، حيث نفى مكتبه صحة الخبر ووصفه "خبرا زائفا بامتياز، ويخدم جهود الدعاية التي تبذلها حماس".

انتهى ** ح ع