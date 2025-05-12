الرئيس بزشكيان : ادعياء حقوق الإنسان يدمرون منازل الأبرياء بدلا من مساعدتهم

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" صرح اليوم الاثنين، خلال مراسم احياء ذكرى أسبوع "الهلال الأحمر" الوطني بطهران : من واجبنا كبشر أن نمدّ يد العون الى المحتاجين والفقراء، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو بلدهم.

وانتقد الرئيس الإيراني صمتَ المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء؛ قائلا : العالم يشاهد هذه الجرائم ولكنه صامت، والأمم المتحدة تشاهد ولكنها تدافع عن هذا الكيان المجرم، هذه هي المشكلة التي نواجهها؛ عندما يقفون امام المنصات ليتحدثوا عن الحرية والسلام، لكن في الواقع، هم أشرس من الحيوانات المفترسة.

ولفت بزشكيان، بان ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان يلجأون الى سياسة الاسقاط، ولكن بات واضحا من الذي ينقذ البشر ومن الذي يلقي على رؤوسهم الصواريخ والقنابل والأدوات المتطورة التي حصلوا عليها باستغلال العلم؛ متسائلا : كيف يمكن لهؤلاء الذين يقفون امام المنابر الرسمية بوجوه وأزياء معينة ويتحدثون في خطاباتهم عن حقوق الإنسان والإنسانية، أن يقبلوا بقصف النساء والأطفال والشيوخ بهذه السهولة؟!

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