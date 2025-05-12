رئيس الهلال الأحمر الإيراني : لدينا تعامل فوري مع جميع الحوادث الدولية

وأفادت "إرنا" بأن "كوليوند" صرح اليوم الاثنين، خلال مراسم احياء ذكرى أسبوع "الهلال الأحمر" الوطني بطهران : كان لدينا تعامل فوري مع جميع الحوادث الدولية، بما في ذلك حوادث الزلازل والفيضانات في أفغانستان وباكستان وليبيا والمغرب وسوريا وتركيا، وكنا من طلائع الدول وأكثرها فاعلية بهذا الشان؛ مردفا : في زلزال تركيا، قدم الرئيس التركي أعلى وسام للخدمة الصادقة إلى جمعية الهلال الأحمر الإيراني لقاء خدماته في هذا البلد.

وأضاف : فيما يتعلق بجبهة المقاومة، قمنا بدور فريد من نوعه سواء من حيث إرسال المساعدات الطبية والغذائية أو توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل أخبث كيان موجود في العالمن حيث وثقنا 90 حالة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي بغزة، ووقعنا عليها مع 86 دولة وسلمناها إلى المدعي العام الجنائي الدولي.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني : في قضية تفجير أجهزة الـ بيجر في لبنان، حيث حول الكيان البغيض وسيلة الاتصال والإغاثة هذه إلى اداة إرهاب؛ مما أسفر عن 3 آلاف اصابة، بينها 700 جريح في حالة حرجة، حيث استقبلنا 500 شخصا من هؤلاء المصابين في مشافي ايران، من خلال التعاون مع فرق الإنقاذ اللبنانية، وأجرينا 1260 عملية جراحية لهؤلاء الأشخاص من دون ان يؤدي الى وقف اي عملية جراحية للمواطنين الإيرانيين.

وأشار هذا المسؤول، إلى النمو الملحوظ في عدد الانتسابات الطوعية الى جمعية الهلال الاحمر الايرانية، خلال العام الحالي؛ قائلا : لقد ارتفع عدد المتطوعين من 460 شخصا في السنوات الماضية إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، مما يدل على تحقيق تقدم كبير في مجال الموارد البشرية لدى هذه المنظمة الانسانية.

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