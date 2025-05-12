إيران وقطر تطلقان الممر الأخضر الجمركي لتعزيز التجارة والنقل العابر

وأفادت "إرنا"، بأن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية "فرود عسكري" ورئيس الجمارك العامة القطرية "أحمد بن عبدالله الجمال"ن وقعا على بروتوكول التعاون الجمركي بين البلدين اليوم.

هذا البروتوكول يعد الاول من نوعه بين ايران وقطر، حيث تسعى الاخيرة إلى زيادة حصتها من التجارة الخارجية والترانزيت مع ايران، على غرار ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقدت المفاوضات الثنائية بين رئيسي الجمارك في كلا البلدين بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الجمركية وتنفيذ إطار لمعايير الأمن وتسهيل التجارة وفقا لمتطلبات منظمة الجمارك العالمية وتقديم تسهيلات للتجار في ايران.

وتتضمن البنود الرئيسية لهذا الاتفاق، تسهيل العمليات التجارية وتسريع وتائر الإجراءات الجمركية للسلع المصدرة والواردة، بالإضافة إلى التنسيق في تطبيق المعايير الجمركية وإلغاء اللوائح الزائدة، كما يشمل إنشاء ممر أخضر جمركي للسلع التجارية الخاصة بالفاعلين الاقتصاديين المصرح لهم.

واتفاق البلدان ايضا على تعزيز مستوى أمن التجارة وزيادة فعالية تبادل البيانات الجمركية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الخاصة، ومكافحة تهريب السلع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأنظمة الذكية وأجهزة الأشعة السينية (X-Ray) لمراقبة وتتبع وسائل نقل السلع؛ مضافا الى الاتفاق حول تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيًا للسلع ووسائل النقل (التجارية والشخصية)، وتسهيل وتسريع إجراءات تخليص السلع المصدرة من إيران صوب ميناء الرويس في قطر.

كما وافق الجانبان على إجراء زيارات دورية مشتركة للجمارك في محافظة بوشهر الإيرانية (جنوب البلاد) والجمارك في المناطق الشمالية من قطر، وعقد اجتماعات دورية بين مديري الجمارك التنفيذية لدى البلدين، ومكافحة المخالفات التجارية ومنع انتهاك القوانين الجمركية، وتعزيز التعاون الجمركي وتبني خطط تدريبية متبادلة لموظفي الجمارك في البلدين.

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