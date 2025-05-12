١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85830952
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مفاوضات مسقط وتطورات غزة شكّلت محور المباحثات بين وزيري خارجية ايران ومصر

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م
رمز الخبر: 85830952
مفاوضات مسقط وتطورات غزة شكّلت محور المباحثات بين وزيري خارجية ايران ومصر

طهران / 12 أيار/ مايو/ إرنا - تباحث وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري "بدر عبد العاطي"، حول التطورات بغزة والمفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا في مسقط.

وافادت ارنا، بأن عراقجي قدم في هذا الاتصال، شرحا حول الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي عقدت امس الاحد بوساطة وزير الخارجية العماني في مسقط.

الى ذلك، جدّد وزير الخارجية المصري التاكيد على موقف بلاده الداعم للمفاوضات النووية، كما استعرض اخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها القاهرة مع وسطاء اخرين لتفعيل وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب الجانبان، بوقف عاجل للهجمات الصهيونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، وعدوان هذا الكيان المحتل على لبنان وسوريا.

كما تباحث عراقجي وعبد العاطي، في هذا الاتصال، حول اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين طهران والقاهرة.

انتهى ** ح ع

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