١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85830983
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عراقتشي يصل الى أبوظبي للقاء كبار المسؤولين الإماراتيين

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٤٤ م
رمز الخبر: 85830983
عراقتشي يصل الى أبوظبي للقاء كبار المسؤولين الإماراتيين

طهران /12 أيار/ مايو/ إرنا - وصل وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين، الى ابوظبي لاجراء مباحثات مع كباء المسؤولين الاماراتيين.

وافادت ارنا، بأن عراقجي سيلتقي، خلال زيارته الحالية الى ابوظبي، مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، وايضا نائب رئيس دولة الامارات الشيخ منصور بن زايد ال نهيان؛ للبحث في العلاقات الثنائية، والتطورات الاقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، صرح امس الاحد، بان وزير الخارجية عراقجي سيتوجه الى دولة الامارات العربية المتحدة؛ موضحا بأن هذه الزيارة تاتي في اطار المشاورات المستدامة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجيرانها.

انتهى ** ح ع

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