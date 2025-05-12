عراقتشي يصل الى أبوظبي للقاء كبار المسؤولين الإماراتيين

وافادت ارنا، بأن عراقجي سيلتقي، خلال زيارته الحالية الى ابوظبي، مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، وايضا نائب رئيس دولة الامارات الشيخ منصور بن زايد ال نهيان؛ للبحث في العلاقات الثنائية، والتطورات الاقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، صرح امس الاحد، بان وزير الخارجية عراقجي سيتوجه الى دولة الامارات العربية المتحدة؛ موضحا بأن هذه الزيارة تاتي في اطار المشاورات المستدامة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجيرانها.

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