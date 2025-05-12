حماس تعلن الإفراج عن الأسير الأمريكي - "الإسرائيلي" في غزة

وصدر، مساء الاثنين بيان عن "حماس"، جاء فيه : إن ذلك الإفراج يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وشدد البيان على، أن "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".

واكد، بأن "المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم".

كما نوهت حماس عبر بيانها، الى جهازيتها "للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزَّة".

وحثت الحركة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنّها مجرم الحرب (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

انتهى ** ح ع