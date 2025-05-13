١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85831167
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عراقجي يبحث مع نظيره الإماراتي حول العلاقات الثنائية والاوضاع بالمنطقة

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٣٦ ص
رمز الخبر: 85831167
عراقجي يبحث مع نظيره الإماراتي حول العلاقات الثنائية والاوضاع بالمنطقة

طهران / 13 ايار/مايو/ارنا- التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، الذي سافر إلى أبو ظبي، مساء الاثنين، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الامارات.

وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن استنكاره وأسفه الشديد لاستمرار الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني المسلم في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن عدوان الكيان الصهيوني وأعماله الإرهابية ضد لبنان وسوريا واليمن، وقال إن مواجهة توسع كيان الاحتلال وانتهاك القانون المستمر يتطلب جهوداً وإجراءات جادة من الدول الإقليمية والإسلامية.

كما ناقش اللقاء مسار المحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا، وأطلع وزير خارجية الايراني نظيره الإماراتي على آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية.

انتهى ** 2342

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