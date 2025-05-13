استشهاد صحفي فلسطيني بقصف صهيوني على مجمع ناصر الطبي في خان يونس

واغتالت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، الصحفي "حسن إصليح"، بقصف مباشر استهدفه وهو على سرير العلاج بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفاد مصادر إخبارية أن طائرات الاحتلال استهدفت حسن بقصف من طائرة مسيرة وهو يتلقى العلاج في قسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاده وإصابة آخرين بجروح.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 215 صحفيا بعد استشهاد الصحفي "حسن إصليح"، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المناطق الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الصهيوني بشكل كثيف منطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال بلدة "عبسان الكبيرة" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عدة مرات.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن حي "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة تعرض هو الآخر لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف.

خلال اعتداءات قوات الاحتلال على غزة أمس الاثنين، استشهد 42 امرأة وطفلا فلسطينيا على الأقل، منهم 15 استشهدوا خلال هجومين على مدرسة للاجئين في جباليا البلد.

من جهة أخرى، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف مخيم للاجئين غرب بلدة "بيت لاهيا" في منطقة "العامودي" شمال قطاع غزة.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الليلة الماضية أن "إسرائيل" ستواصل هجماته على غزة وسيكثف الهجمات، لكنه زعم أنه سيتخذ الإجراءات بعد زيارة ترامب ولإتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

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