١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص
رمز الخبر: 85831331
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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وزارة الصحة بغزة تدين قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص
رمز الخبر: 85831331
وزارة الصحة بغزة تدين قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

طهران / 13 أيار/مايو/إرنا- أدانت وزارة الصحة بغزة الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال بحق المرضى والجرحى، باستهدافه المباشر لمبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال بحق المرضى والجرحى، باستهدافه المباشر لمبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي، في خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة آخرين من المرضى والجرحى أثناء تلقيهم العلاج بالإضافة إلى الطواقم الطبية العاملة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الاستهداف المتكرر للمستشفيات وملاحقة الجرحى وقتلهم داخل غرف العلاج، يؤكد تعمد الاحتلال إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص علاج الجرحى والمرضى حتى على أسرة المستشفيات.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما الصحفي الفلسطيني "حسن إصليح"، بقصف صهيوني على مبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 215 صحفيا بعد استشهاد الصحفي "حسن إصليح"، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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