المتحدث باسم الكرملين: توطيد العلاقات الايرانية-الروسية، امر مربح للجانبين

في رد حصري على سؤال مراسل وكالة إرنا في موسكو،اليوم الثلاثاء،اوضح المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، بأن نتائج عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين تم تقييمها بشكل إيجابي.

وتابع ، مشيدا بالعلاقات الايرانية-الروسية ومعتبرا اياها بانها قائمة على الشراكة ومفيدة للجانبين، موضحا بأن حجم التبادل التجاري الثنائي الحالي لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع قدرات البلدين.

وبهدف تطوير التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية،عُقد الاجتماع الـ18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الايراني-الروسي، برئاسة وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" و وزير الطاقة الروسي "سيرغي سيفلييف"، حيث وقع الجانبان في ختام اللقاء على الوثيقة الختامية لهذه اللجنة بهدف تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.

وفي الجلسة الختامية لهذا الاجتماع،تحدث وزير النفط الايراني عن الاتفاق بين إيران وروسيا لتعزيز التعاون في صناعة النفط المنبع وتطوير حقول النفط والغاز، مؤكدا على ان طهران وموسكو تسعيان إلى تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون مع شركة غازبروم واستكمالها.

كما تطرق باك نجاد، الى بناء وحدة جديدة لمحطة الطاقة النووية في إيران من قبل روسيا، وتعزيز التعاون في صناعة البتروكيماويات وتبادل المنتجات النفطية، والتفاعل البناء مع الشركات الروسية لتطوير حقول النفط وفقا للعقود القائمة.

هذا، واكد وزير النفط الايراني على عزم البلدين لتفعيل الممر الدولي بين الشمال والجنوب من خلال استخدام الطاقة الحالية واستكمال خط سكة حديد "رشت - آستارا" باعتباره جزءا رئيسيا في هذا الممر، وهو ما أصبح مطلبا عاما في إيران.

وقال رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي،انه في المشاورات المتخصصة لهذه اللجنة، التي بدأت يوم الأربعاء 23 نيسان/ابريل 2025 في موسكو، تم الاتفاق أيضا على التعاون الواسع في مجال النظام المصرفي، وتوحيد المعايير بهدف تطوير التجارة وإزالة القيود، وتعزيز المراكز التجارية في البلدين لتعريف رجال الأعمال وتسهيل التجارة الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصحة والجمارك.

ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة الروسي "سيرغي سيفلييف"،الذي ترأس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو،انه في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 16.2 بالمئة ليصل إلى 4.8 مليار دولار.

وفي معرض تأكيده على أن إيران شريك موثوق لموسكو،اعتبر سيفلييف ، بأن عام 2025 أصبح عاما رمزيا ومهما في العلاقات الثنائية بعد توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى موسكو في 17 كانون الثاني/يناير 2025 .

ومضى يقول بأنه مع توقيع هذه المعاهدة استقر الوضع الاستراتيجي للعلاقات الإيرانية- الروسية للمرة الاولى.

انتهى**ر.م