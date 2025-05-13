انطلاق فعاليات المؤتمر النووي الإيراني الـ31 في مدينة مشهد المقدسة

تحتضن مدينة مشهج المقدسة ، المؤتمر النووي الوطني الإيراني الـ31 ، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء،من الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو، برعاية الجمعية النووية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية.

يشار الى ان هذه الدورة من المؤتمر النووي الإيراني "، ستشمل مواضيع تحت عناوين "تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة"، "فيزياء وتكنولوجيا الاندماج النووي والبلازما"، "المفاعلات النووية وتقنيات الكم"، "دورة الوقود النووي والمواد"،و "الحوكمة النووية والتنمية المستدامة".

ويعد هذا الحدث العلمي فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض الإنجازات الجديدة وتطوير التعاون الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

واما المواضيع التي سيتم طرحها في اليوم الاول من فعاليات هذا المؤتمر، فهي "مفاعلات الأبحاث في العالم وتطبيقاتها"، "التعريف عن نظام التصوير النيوتروني في مفاعل طهران"، "اختبار الوقود في مفاعل طهران"، "إنتاج النظائر المشعة وتشعيع الأحجار الكريمة في مفاعل طهران" و"التعريف بمفاعلات أصفهان البحثية."

انتهى**ر.م